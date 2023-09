Jean Claude Van Damme 'in azione' a Bari: paparazzato in un ristorante del quartiere Umbertino

Jean Claude Van Damme, l'attore belga naturalizzato Statunitense, è arrivato a Bari: era atteso a Mola di Bari, location scelta per le riprese di un prestigioso film americano, ma in realtà è giunto, a quanto pare, in anticipo nel capoluogo pugliese.

Ieri sera 18 settembre è stato paparazzato nel ristorante 'La Biglietteria' di Bari. Si legge sulla pagina Facebook del locale: "Jean Claude Van Damme ci ha fatto una graditissima sorpresa. E' stato un orgoglio accogliere nella nostra location una delle star d'azione più grande di tutti i tempi.

L'attore è stato avvistato anche nella zona storica di Loseto, luogo in cui verranno girate alcune scene del film.