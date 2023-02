Il primo kartodromo indoor in Puglia è a Barimax, a giorni l'apertura: i costi e le tariffe per le corse

Manca poco all'apertura (presumibilmente nei primi giorni della prossima settimana) del Kartodromo all'interno di BariMax, la struttura commerciale di via De Blasio a Bari.

Si tratta del primo tracciato indoor di questo tipo in Puglia e l'apertura è decisamente attesa da parte di appassionati e curiosi che non vedono l'ora di sfrecciare sul tracciato nel quale correranno kart elettrici. In questi giorni sono in corso gli ultimi preparativi prima dell'inaugurazione.

La pista, su due livelli, misura 650 metri. A disposizione vi saranno kart di due tipologie: per gli adulti potranno correre fino a 65 km/h mentre quelli per i bambini (guidabili con altezza minima di 130 cm), saranno più lenti, piccoli e maneggevoli.

La scelta di puntare sui kart elettrici, spiegano dai gestori, consentirà di avere performance migliori e assenza di emissioni, elemento che consentirà, pur essendo una struttura indoor, di avere "un’atmosfera confortevole e moderna, a misura anche di famiglie e bambini, oltre che appassionati".

Le tariffe, per una sessione di 8 minuti, variano dai 15 euro per gli adulti ai 14 per il kart junior. Costerà invece 26 euro (per gruppi di almeno 7 persone) la possibilità di effettuare un mini Gran Premio con 5 minuti di qualifica e 10 giri di gara, con partenza dalla griglia in ordine di tempo.