La 18enne Elisabetta Del Giudice in corsa per il titolo nazionale di Miss Italia Social 2023 La pugliese, eletta Miss Social Puglia qualche mese fa, sfiderà le altre Miss Social Regionali a Salsomaggiore dall’8 al 11 Novembre Dopo una lunga estate trascorsa fra casting, passerelle, emozioni e, anche un po' di vacanza, per molte ragazze è arrivato il tanto atteso momento della partecipazione a Miss Italia, storico concorso di bellezza nazionale giunto alla sua 84esima edizione, e che anche quest'anno vedrà la partecipazione di molte ragazze pugliesi tra le quali Elisabetta Del Giudice, prefinalista nazionale e che è stata eletta Miss Social Puglia 2023 sbaragliando la concorrenza delle numerosi partecipanti allo stesso concorso e conquistando la giuria nazionale non solo per la sua bellezza e il sorriso ammaliante ma anche per la sua ottima capacità verbale, l’alta espressività telegenica e la sua creatività. Elisabetta è una studentessa di 18 anni del liceo musicale Simone Durano, dove segue i corsi di canto e pianoforte e sogna di diventare un’attrice seguendo le orme delle grandi miss che hanno avuto fama e successo nel mondo del cinema. Per un mondo della comunicazione che sta diventando ormai quasi del tutto social, anche Miss Italia quindi cambia e si rinnova, diventando digital; le partecipanti in gara per il titolo di Miss Italia Social hanno avuto il compito di raccontare la bellezza delle proprie città sui propri profili Social in un'ottica di valorizzazione e di promozione territoriale. Inoltre da qualche giorno sono online anche i reel per un altro contest ideato da Miss Italia “Miss Italia riscopre i mestieri” dove le partecipanti devono parlare e mettere in risalto i mestieri storici, e dove Elisabetta ha scelto di mettere in risalto lo storico mestiere del pasticcere salentino e del pasticciotto leccese sull’importante vetrina di Miss Italia raccontando l’evoluzione delle tradizioni dolciarie pugliesi. Elisabetta Del Giudice al momento sta spopolando sui social, dove numerosi follower la seguono per sostenere una miss pugliese alla corsa dello storico e ambìto concorso nazionale. Sosteniamo dunque la nostra Miss in questa ultima fase del concorso per ottenere il titolo nazionale di Miss Social Italia 2023 dove la finalissima si svolgerà nella sede storica del concorso a Salsomaggiore Terme dall’8 all’11 Novembre, e successivamente per il suo progetto di riscoprire il patrimonio culturale artistico del nostro paese! Seguitela per rimanere aggiornati! Ig: @elydelgiudice