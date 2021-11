Una 20enne barese reginetta del concorso che esalta bellezza e multiculturalismo: è la nuova 'Miss Integrazione' 2021

L'Italia del 2021 ha un nuovo volto nella Moda Internazionle, a Milano, si è svolto il 2 ottobre la serata finale che designa 'Miss Integrazione'. Un concorso molto diverso dal solito perché ha l'obiettivo di unire le culture anche attraverso la bellezza, grazie alle partecipanti provenienti da tutta Italia e da molti altre Nazioni.

Vincitrice dell'evento è la Miss Federica Papa 20enne originaria di Casamassima in provincia di Bari. E' lei a vincere la fascia Internazionale di Miss Integrazione 2021 rappresentando dignitosamente l'Italia.

E' la prima volta che una concorrente italiana si aggiudicasse la vittoria.

La vincitrice italiana ha partecipato alla gara Internazionale in seguito al premio ottenuto a settembre di Miss Moda Fashion Italia 2021 assegnato dal Patron Antonio Cirillo. Insieme a Federica Papa era presente anche l'italiana Melissa Mango 19 anni di Reggio Calabria Testimonial Nazionale del Concorso di Miss e Mister Moda Fashion 2021



Alla finale hanno partecipato aspiranti Miss provenienti da Ecuador, Repubblica Dominicana, Spagna, Sri Lanka e Italia.

Gli ospiti presenti: Antonio Cirillo Patron del Concorso Nazionale e Internazionale di MISS E MISTER MODA FASHION ITALIA. Miss Ecuador in Italia, Shanara Ordoñez, Miss Teen Sharm, Marilin Rivera, Miss Teen Mundial España, Teresa Reyes, Miss Teen España Noelia Cardenas.

Organizzatrice dell Evento la Direttrice di MISS ECUADOR IN ITALIA ALEXANDRA MORENO.

Chi è Miss Integrazione 2021

Miss integrazione 2021 si chiama Federica Papa, ha 20 anni ed è originaria di Casamassima (Bari). Il concorso, giunto alla quinta edizione, non vuole solo premiare l'aspetto estetico delle partecipanti ma anche valorizzare le diverse culture di cui sono rappresentanti. Per l'Italia hanno gareggiato in finale Melissa Managò (Calabria) e Federica Papa (Puglia), per la Repubblica Dominicana Crisberlin Castro, per lo Sri Lanka Saummya Wijerathna, per la Spagna Elena Toader, per la comunità ecuadoriana in Italia Amber Camacho Oddo e per la la comunità ecuadoriana in Spagna Wendy Bueno Calderón. Le concorrenti hanno sfilato in costume, abito da cocktail, da gara e da sera. Meylin Nuñez Sam, direttrice del concorso Teen Universo España, Manuel Santana, direttore di radio Fiesta e Zisley Johanna Ruilova Flores, Miss Ecuador in Italia 2006 sono stati i giurati che hanno incoronato la miss pugliese. Al secondo posto a indossare la fascia di Miss Cacao in Italia 2021 è stata Elena Toader mentre al terzo posto si è piazzata Crisberlin Castro. La 20enne barese è stata incoronata reginetta del concorso che esalta bellezza e multiculturalismo lo scorso 2 ottobre a Milano.