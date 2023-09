La fontana di piazza Moro si illumina di viola in occasione della Giornata mondiale contro l'Alzheimer

Il 21 settembre, si celebra la Giornata mondiale contro l'Alzheimer, malattia che colpisce circa 40 milioni di persone nel mondo e un milione di persone in Italia, per la maggior parte over 60. Il rischio della malattia aumenta con l’età e, dopo gli 80 anni, e colpisce 1 anziano su 4. Numeri che sono destinati a crescere a causa del progressivo aumento della durata della vita, con un raddoppio dei casi ogni 20 anni. La Giornata ha lo scopo di informare, sensibilizzare e aumentare la consapevolezza nei confronti delle persone che vivono con questa patologia.

Nell’occasione l'assessorato al Welfare, nell’ambito del programma SCIAM, Servizio socio sanitario in favore di over 65, promuove a partire dalle ore 18.30, presso la sala conferenze della Cattedrale di Bari, in piazza Odegitria, un pomeriggio insieme per sensibilizzare sul tema, promuovere momenti di aggregazione e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini anziani.

Nel corso del pomeriggio andrà in scena lo spettacolo “A memoria scoperta”, a cura della compagnia di teatro sociale Il volo dell'aliante, cui seguiranno un’esibizione danzante e un momento dedicato alla poesia.

Inoltre l’amministrazione comunale illuminerà di viola la fontana monumentale di piazza Moro con l’obiettivo di supportare la conoscenza di questa patologia e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di affrontare questa malattia a livello socio-sanitario e assistenziale.