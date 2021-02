Il Birrificio Bari tra i premiati del 'Best Beer of the Years 2020': la sua 'Meridionale' è tra le birre più buone d'Italia

Il premio Spiga D’Oro – Best Beer of the Years 2020 ha visto Vincitore il Birrificio Bari con la birra "La Meridionale"

Il Premio Nazionale, ormai alla sua sesta edizione, è organizzato da FederBirra – Federazione Italiana Birra Artigianale ed è rivolto a tutti i produttori di Birra Artigianale Italiana o comunque non industriale. L’obiettivo è quello di selezionare le migliori produzioni italiane, suddividendole per categorie di prodotto. La giuria ha infatti stilato una classifica delle tre migliori birre per ogni categoria: Luppolo d’Oro, Luppolo d’Argento, Luppolo di Bronzo.

Accanto al premio generale con le sue 55 categorie in concorso, vi è quello assoluto della Spiga D’Oro – Best Beer of the Years 2020 che quest’anno ha visto VINCITORE il Birrificio Bari con la birra "La Meridionale".

"La Meridionale" è una Blanche dissetante. Nel profumo emergono le note speziate e fruttate dovute all’impiego del lievito e delle spezie locali tra cui le arance del gargano IGT e germogli di borragine. È leggermente amara, con un corpo medio e un ?nale rinfrescante. Si abbina bene sia a carni rosse e bianche, che a piatti vegetariani.

Infine, dopo il successo delle prime edizioni, anche per l’anno 2020, è stato confermato il premio “Packaging Beer Awards” per valorizzare e premiare l’impegno di quelle aziende italiane che investono nel miglioramento dell’immagine del proprio prodotto: Etichetta d’Oro, Etichetta d’Argento, Etichetta di Bronzo.

Un risultato, quello del 2020, che pone questo premio come uno dei più ambiti a livello nazionale e che spinge sempre più FederBirra alla ricerca di nuovi strumenti per valorizzare le migliori produzioni nazionali in tema brassicolo.

L’occasione è anche per annunciare che l’edizione 2021, che si terrà a fine anno, è già in fase di elaborazione con un piccolo restyling e con tantissime novità….