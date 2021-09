McDonald's cerca 118 persone da inserire nelle sedi di Bari e Casamassima: tutte le informazioni su come candidarsi

I ristoranti McDonald's sono alla ricerca di 118 persone nelle sedi di Bari Corso Vittorio Emanuele, Bari Santa Caterina, Bari Mungivacca, Bari Sparano, Bari Tangenziale per un totale di 88 assunzioni e Bari Casamassima, 30 assunzioni.

Requisiti

Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi;

Diploma di scuola media superiore;

Ottime doti relazionali;

Orientamento al teamworking;

La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale.

Entro il 3 ottobre c'è la possibilità di inviare la candidatura. Il primo step riguarda la selezione attraverso un questionario su diversi temi, come la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati. Superata la prima fase, si passerà ad un test per individuare le aree di forza comportamentali. Un ulteriore individuale riguarderà poi il terzo step per nel quale si potranno ottenere informazioni sull’azienda e sul lavoro.

Coloro che risulteranno idonei all'assunzione affronteranno un percorso di formazione puntando su capacità e punti di forza del selezionato/a. L'azienda ha come pilastri fondamentali il merito, le pari opportunità e la crescita professionale.

Tutte le informazioni sul sito McDonald's.