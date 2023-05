'Le indagini di Lolita Lobosco', in arrivo la terza edizione: si cercano ruoli femminili

Dopo il grande successo delle due serie ambientate in Puglia con il vicequestore interpretato da Luisa Ranieri, si cercano attori per la terza edizione di 'Le indagini di Lolita Lobosco': le riprese inizieranno in autunno 2023 sempre tra Bari e provincia. Si è quindi già in tempo di casting e in particolare si cercano attrici, nello specifico una bambina tra i 6 e i 12 anni, e una ragazza di età compresa tra i 16 e 19 anni, entrambe devono avere origini pugliesi.

Per candidarsi c'è tempo fino al 5 giugno 2023 inviando i propri dati, foto e video di presentazione a lolitacastingpuglia@gmail.com