Festa degli innamorati ma non per tutti: come dimenticare il tuo ex con le ''Solette Anti-San Valentino''

Amore e felicità, su questo dovrebbe basarsi il ''San Valentino'', ma non sempre è così perchè in realtà può diventare un giorno difficile per le persone che sono appena state lasciate dai loro partner. Alcuni hanno escogitato un'idea bizzarra, per superare la delusione, a quanto pare molto efficace

Serate a lume di candela, cene gourmet, profumi, gioielli e ogni sorta di regalo a forma di cuoricino....sappiamo tutti che tra poco arriverà San Valentino e le pubblicità ricorderanno agli innamorati di mobilitarsi per fare regali a tema.

Amore e felicità, su questo dovrebbe basarsi il ''San Valentino'', ma non sempre è così perchè in realtà può diventare un giorno difficile per le persone che sono appena state lasciate dai loro partner.

Non temete gente dal cuore infranto: c'è un'opportunità anche per voi, di prendervi una rivincita sugli ex, sugli amori non corrisposti. Qualche anno fa un'azienda, la Bompas & Parr, lanciò una curiosa iniziativa ossia mise in commercio un prodotto ad hoc offrendo agli innamorati delusi la possibilità di affrontare la loro rottura camminando simbolicamente sui loro ex. Si avete letto bene!

Stiamo parlando delle “Anti-Valentine’s Day Insoles”, solette create e stampate dallo studio di design con una foto dell’ex, tagliate e adattate per qualsiasi modello di scarpe. Sembra un'idea bizzarra ma in questo modo, secondo gli ideatori, ''calpestando l’ex ad ogni passo'', si avrebbe una sensazione di totale liberazione e totale purificazione avendo la possibilità finalmente di poter andare avanti con la propria vita.

Anche se indossare solette stampate con la foto di qualcuno potrebbe risultare alquanto assurda in realtà risale ad un antico rito della cultura egiziana: si credeva che mettendo un simbolo del proprio nemico sotto i propri piedi rappresentasse un mezzo per combattere metaforicamente il nemico.

A quanto pare questa idea di produrre solette personalizzate Anti-San Valentino, nata per gioco e provocazione, ha suscitato molto interesse generando una forte richiesta tra i cuori infranti.

Sembra assurdo, ma voi che ne pensate?