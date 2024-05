Dall'animazione al manga, lezioni di disegno nel Museo Civico di Bari: "Il fumetto è arte"

L'arte del fumetto è stata la protagonista dell'intera giornata nel Museo Civico di Bari: i docenti della scuola pugliese di disegno 'Grafite' hanno svelato i segreti e le tecniche di realizzazione dei prodotti di animazione, ad un nutrito pubblico di appassionati che hanno partecipato al workshop.

Il corso (diviso in due sessioni, una la mattina e l'altra nel pomeriggio) ha visto i partecipanti cimentarsi nel disegno. Fra i fumettisti in erba, erano presenti molti giovani e bambini: segno evidente del crescente interesse, fra le giovani generazioni, per fumetti e manga. Il mondo dell'animazione, infatti, sembra essere divenuto una forza propulsiva che alimenta la volontà creativa della cosiddetta 'Generazione Z'.

L'evento nel Museo Civico è stato organizzato dalla scuola di disegno Grafite che ha sedi a Bari, Taranto e Lecce. Nel corso del workshop, giunto alla seconda edizione, sono stati toccati anche i temi riguardanti lo studio e il necessario impegno che devono supportare la passione per il disegno: il connubio perfetto degli elementi può portare a trasformare la passione in lavoro, gli sbocchi professionali paiono infatti in crescita negli ultimi anni.