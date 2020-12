Lievito madre fatto in casa

Avete mai provato a fare il pane, la pizza o la focaccia con il lievito madre? Oggi vi suggeriamo i passaggi utili e semplici per creare il lievito ad alta digeribilità che garantisce ai nostri impasti una migliore lievitazione.

Gli ingredienti e il procedimento da seguire

Il lievito madre richiede solo due ingredienti, ma molta pazienza. Per prepararlo, infatti, non servono altro che 200 grammi di farina di tipo 0 e 100 ml di acqua tiepida. Per prima cosa, poi, bisogna mettere la farina in un recipiente aggiungendo un po' alla volta l'acqua, fino a ottenere un impasto molto morbido. L'impasto, poi, va messo un un barattolo di vetro leggermente infarinato, per evitare che si attacchi. In seguito, bisogna incidere la superficie dell'impasto con un taglio a croce e coprire il contenitore con un panno umido. L'impasto va lasciato riposare per 48 ore a circa 18-25 gradi.

Passate le 48 ore, l'impasto inizierà a gonfiarsi e a formare dei grandi alveoli. Bisogna, quindi, prelevare circa 200 grammi e aggiungere altri 200 grammi di farina e 100 ml di acqua, per poi lasciare riposare per altri due giorni. Continuare questa procedura di rinfresco per almeno due settimane. Il rinfresco, preliminare al processo di conservazione e mantenimento della pasta madre, porta nuovi nutrienti ai microrganismi che andranno a sostenere e moltiplicare la nascita di nuove cellule, a ricambio di quelle che stanno esaurendo il loro ciclo di vita.

Come conservarlo

Il lievito madre si può conservare in un barattolo di vetro chiuso con un coperchio o una pellicola. Può restare a temperatura ambiente se si decide di utilizzarlo ogni giorno, e in questo caso va rinfrescato una volta al giorno. In alternativa, può stare in frigorifero e va rinfrescato una o due volte la settimana. In ogni caso, va rinfrescato almeno una volta alla settimana, altrimenti muore.