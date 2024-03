La fontana di piazza Moro si tinge di lilla: Bari aderisce alla Giornata nazionale sui disturbi del comportamento alimentare

La fontana monumentale di piazza Moro sarà illuminata di lilla venerdì 15 marzo, a testimoniare l’adesione del Comune di Bari, su invito di Never Give Up Onlus, alla Giornata nazionale dedicata alla sensibilizzazione sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e alla loro prevenzione e contrasto. Questi disturbi, in particolare l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata ("binge eating") sono, purtroppo, in aumento tra gli adolescenti. Inoltre, la loro età d’esordio si è notevolmente abbassata, con diagnosi a partire già dagli 8-10 anni. Ad esserne colpita è principalmente la popolazione femminile, con un rapporto tra femmine e maschi di circa 9 a 1, anche se il numero dei maschi è in aumento, soprattutto in età adolescenziale e pre-adolescenziale.

L'associazione Never Give Up Onlus è impegnata dal 2014 nella sensibilizzazione, prevenzione, trattamento e ricerca sui disturbi del comportamento alimentare, promuovendo, con le istituzioni, campagne di sensibilizzazione su questi temi.