Profumo di mare e puro piacere per il palato: la ricetta delle linguine alla polpa di ricci

La tradizione culinaria pugliese è ricca di ricette gustose dove protagonisti sono i prodotti che offre il territorio. Un piatto di semplice preparazione ma molto raffinato, è quello a base di ricci di mare, un frutto prelibato che offre il nostro mare.

Ingredienti per 4 porzioni

350 gr di linguine (o spaghetti, a seconda della preferenza)

40 ricci di mare

80 gr di pomodori rossi sodi

2 spicchi d'aglio

prezzemolo tritato

sale

pepe

olio extravergine di oliva

basilico



Procedimento

Aprire i ricci e pulirli bene, ricavandone il frutto. Scottare in acqua bollente i pomodori, privandoli di pelle e semi, quindi tagliarli a cubetti. Condire i pomodori con sale, pepe, uno spicchio d'aglio, il basilico e un generoso filo d'olio. Lasciare riposare per due ore in frigorifero.

In una padella, preparare un soffritto con olio extravergine d'oliva e aglio. Cuocere le linguine, scolandole al dente. Quindi passarle nella padella, aggiungendo i pomodori e il prezzemolo tritato. Aggiungere quindi la polpa dei ricci, mescolando bene per lasciare insaporire le linguine. Condire con pepe nero macinato e servire.