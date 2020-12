Liquore al cioccolato: la coccola perfetta che chiude i pasti natalizi

Un liquore perfetto da sorseggiare durante le feste natalizie che non mira ad essere un digestivo ma una vera coccola in perfetto abbinamento con i dolci tradizionali del periodo: sulle tavole pugliesi non può mancare il gustoso liquore al cioccolato.

Tradizionale soprattutto nel periodo invernale, sebbene adorato freddo anche nei giorni più caldi e spesso associato al liquore al caffè, preparato dai più esperti della famiglia, richiede tempo ed esperienza e il sapore finale spicca per unicità.

Bisogna spesso fare attenzione a non esagerare, perché un bicchiere tira l’altro ed è difficile riuscire a fermarsi. Ottima anche per gli appassionati della cioccolata calda, una sua versione più “adulta”, solitamente fredda, altrettanto appassionante, il liquore al cioccolato sa essere talmente dolce e gradito che è spesso regalato in occasione delle festività di Natale e portato come dono in generale in diverse circostanze.

Chiusura perfetta di ogni pasto, mix dolce e liquoroso, il liquore al cioccolato sa diventare da solo un’ottima ragione per sedersi a tavola in qualsiasi giorno dell’anno.

Ingredienti

750 g latte intero

250 g zucchero

250 g panna fresca liquida

150 g alcol puro

100 g cacao amaro in polvere

100 g cioccolato fondente

Preparazione

Per preparare un ottimo liquore al cioccolat o prendete una pentola capiente e versatevi al suo interno la panna con il latte e lo zucchero , accendendo la fiamma a fuoco lento per far sì che si amalgamino al meglio.

o prendete una capiente e versatevi al suo interno la panna con il e lo , accendendo la fiamma a fuoco lento per far sì che si amalgamino al meglio. Quando il composto sarà già caldo aggiungetevi anche il cacao .

. Usate la frusta per mescolare sin da subito il composto al meglio, in modo da evitare la formazione di grumi . Sempre mescolando, aspettate che si raggiunga la temperatura di bollore .

. Sempre mescolando, aspettate che si raggiunga la temperatura di . Dopo dieci minuti aggiungetevi il cioccolato fondente, opportunamente tritato, anche grossolanamente, e continuate finché il composto non risulterà uniforme e omogeneo.

opportunamente tritato, anche grossolanamente, e continuate finché il composto non risulterà uniforme e omogeneo. Lasciate raffreddare. Quando il tutto sarà tiepido aggiungetevi l’alcol , amalgamate per bene e filtrate con un colino, così da eliminare eventuali grumi e residui.

, amalgamate per bene e filtrate con un colino, così da eliminare eventuali grumi e residui. Una volta che il composto sarà completamente raffreddato versatelo in bottigliette pulite e asciutte, sigillatele ermeticamente e attendete per 20, 30 giorni prima di consumarle.

