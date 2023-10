Il vicequestore Lolita Lobosco tra i pupi in cartapesta: le riprese della fiction con Luisa Ranieri nella città del Carnevale

Le Botteghe della Cartapesta del Carnevale Putignano hanno ospitato ieri sera, 9 ottobre 2023, le nuove riprese della fiction RAI “Le indagini di Lolita Lobosco”.

L’attrice Luisa Ranieri, che interpreta il vicequestore Lolita Lobosco, il resto del cast e tutta la troupe RAI si sono fermati a Putignano, la nota città del carnevale, per girare alcune scene che saranno protagoniste della prossima stagione della fiction.

A fare da sfondo alle indagini poliziesche, prossimamente in onda su RAI1, sono stati i pupi in cartapesta, realizzati dalle maestranze putignanesi, presenti all’interno delle botteghe e negli spazi esterni.

“Un’altra importante occasione di visibilità per Putignano e soprattutto per il nostro Carnevale”, evidenzia la vice presidente della Fondazione Carnevale di Putignano, Mary Adone, che ha curato per l’ente la realizzazione della collaborazione con la RAI. “Non vediamo l’ora di assistere in prima serata, su RAI 1, alla messa in onda della puntata ambientata fra le meraviglie in cartapesta del Carnevale di Putignano”.