'Lolita Lobosco, Lello e Giovanni' il giorno dopo la fiction: "Ringraziamo tutti, avevamo un'ansia devastante"

Le indagini di Lolita Lobosco conquistano la tv: la vicequestore più famosa d'Italia è tornata in prima serata su Rai1 in tutto il suo splendore nella 'sua' e nostra bellissima Bari tra casi complessi e situazioni sentimentali da decifrare.

Seguitissima in passato ha fatto il boom anche questa volta con un ritorno sugli schermi davvero incredibile: molte le condivisioni sui social, di scene della serie, fatte da telespettatori che da tempo attendevano le nuove vicende della fiction. Primo fan tra tutti il sindaco Decaro che ha celebrato il ritorno televisivo di Lolita Lobosco con un post rivolto ai baresi.

Ma i veri protagonisti come avranno vissuto il ritorno in tv della serie? La protagonista Luisa Ranieri ha condiviso sulla pagina Instagram ''L'alba del giorno dopo'', raccontando con un video le emozioni vissute con i colleghi del set tra ansia e trepidazione. Mostrando un tavolo pieno di tazzine da caffè: "Volevamo ringraziarvi, questa mattina siamo venuti a fare colazione e avevamo un'ansia devastante...Grazie per esserci stati! " parla Luisa Ranieri insieme a Jacopo Cullin nella serie agente in servizio 'Lello Esposito' e al suo miglior amico e collaboratore Giovanni Ludeno in arte 'Antonio Forte'. Le due puntate andate in onda ieri sera sulla principale rete Rai hanno riconquistato il pubblico registrando 5.191.000 telespettatori e uno share del 27.67%.