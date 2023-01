Lolita Lobosco torna in tv: il vicequestore di Polizia più amato dai pugliesi saluta i fan e ricorda l'inizio della seconda stagione

Il vicequestore Lolita Lobosco annuncia su Instagram il suo ritorno in tv l'8 gennaio su Rai1: così la bellissima Luisa Ranieri saluta i suoi fan e Bari, la città che l'ha adottata e dove è ambientata la serie tv. Parte dal prossimo lunedì in prima serata la seconda stagione di 'Le indagini di Lolita Lobosco' con Luisa Ranieri in azione a Bari come vicequestore in sei nuove puntate della serie basata sui romanzi di Gabriella Genisi.

Durante l'estate 2022 Bari e numerosi luoghi simbolo del capoluogo pugliese hanno fatto da set per diverse settimane alle riprese della fiction tanto amata dai pugliesi.