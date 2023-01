'Sui passi di Lolita Lobosco': nasce a Bari il tour guidato alla scoperta dei luoghi della fiction

Dopo il successo della seconda stagione di “Le indagini di Lolita Lobosco” ecco un tour guidato per offrire a turisti e curiosi la possibilità di scoprire alcune delle principali location mostrate nella fiction di RAI1.

La serie televisiva, infatti, ha involontariamente attenzionato diverse peculiarità del nostro territorio che non sono passate inosservate al pubblico della televisione, tanto da innescare centinaia di ricerche sul web, prima, durante e dopo la fiction RAI, con picchi di visitatori registrati anche da BariExperience.com, partner della Confguide - Confcommercio Bari . Da qui l’idea della visita guidata, di mezza giornata, per soddisfare la curiosità di molti e regalare un’esperienza da “attore” in alcune delle location più mostrate durante le riprese di Lolita Lobosco.

“Gli eventi televisivi sono di grande aiuto per la visibilità del nostro territorio e promuovere iniziative collaterali come questa non può che continuare a mantenere alta l’attenzione sulla Terra di Bari, soprattutto in prospettiva di destagionalizzazione” ha commentato Ivan Giuliani, fondatore di BariExperience.com e consigliere direttivo della Confcommercio Giovani Bari.

“Quello del Cineturismo è un segmento di mercato dalle grandi potenzialità in grado di attrarre i turisti grazie all’offerta di proposte a tema, sviluppo delle competenze in termini di accoglienza, sviluppo di un indotto turistico, dai ristoranti ai negozi di souvenir capaci di soddisfare appieno la domanda spesso improvvisa e grande” ha dichiarato Pietro Palermo, presidente di Confguide - Confcommercio Bari.

Le visite guidate, per il momento, saranno disponibili ogni Domenica fino a fine Marzo (con gruppi di almeno 10 persone, al costo di 10€ a persona). Per info e prenotazioni contattare il numero +39 320 80 71 557, in alternativa è possibile effettuare una richiesta email attraverso la pagina messa a disposizione su BariExperience.com