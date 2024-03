Lolita Lobosco in prima serata: parte la nuova stagione con 4 puntate e tante novità

'Siamo in Rai...e siamo contenti', con una storia pubblicata poco fa su Instagram Luisa Ranieri annuncia la sua prossima conferenza stampa con i giornalisti. Qualche giorno con 'Uhè sto arrivando', ha ricordato a tutti i follower l'inizio della nuova edizione di 'Le indagini di Lolita Lobosco': si parte il 4 marzo su Rai 1 in prima serata.

Cosa sappiamo della terza stagione girata a Bari e dintorni? Non molto in realta: gli episodi saranno 4 nei quali si avvicenderanno nuove appassionanti indagini che impegneranno la vicequestore Lolita Lobosco. Forse Lolita cambierà idea sull’amore dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni, magari un incontro inaspettato.

Riuscirà Lolita ad aprire nuovamente il cuore, nonostante le intime resistenze e la ferita profonda causata dalla vicenda di Angelo? E a proposito di Angelo, siamo davvero sicuri che sia uscito per sempre dalla vita della poliziotta?

Nuove puntate e nuove location: tra le meraviglie del nostro territorio spiccherà l'affascinante Castello Marchione di Conversano.

Ci sranno alcune novità che riguardano gli altri personaggi della serie: Nunzia e Carmela lasciano la casa di una vita per aprire un agriturismo assieme a Trifone, Lello si prepara scrupolosamente al ruolo di padre di due gemelli e Antonio deve tenere testa a Porzia cercando di non fare errori che gli possono costare cari. Nessuno avrà di che annoiarsi, men che meno Marietta, che come sempre rincorre l’amore e la felicità infischiandosene delle apparenze e delle convenzioni sociali.

