La seconda stagione di Lolita Lobosco chiude con botto: oltre 5,3 milioni di spettatori su Rai1

Si chiude con un ottimo risultato la seconda stagione de 'Le indagini di Lolita Lobosco', la fiction di Rai1 con protagonista Luisa Ranieri nei panni del vicequestore barese tratto dai romanzi creati dalla penna di Gabriella Genisi editi da Sonzogno e Marsilio.

Le due puntate andate in onda ieri sera sulla principale rete Rai hanno ottenuto 5.307.000 spettatori con il 28,9% di share vincendo nettamente la serata con le altre concorrenti tv.

Un successo per una serie che mostra la bellezza di una Bari dove Lolita e gli altri protagonisti cercano di risolvere delitti e altri casi. La serie ha visto nel cast anche Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni e Mario Sgueglia, nonchè Lunetta Savino. Il tutto non finirà qui: una terza stagione, infatti, sembra stia per 'bollire in pentola', dando appuntamento ai propri fan per il prossimo anno.