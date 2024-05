Loseto si trasforma in set cinematografico: al via le riprese del film del figlio di Clint Eastwood

Il quartiere di Loseto, nel Muniicipio 4 di Bari, si trasforma in set cinematografico. E' sbarcata in città, infatti, una nuova produzione filmica con camion e mezzi che si sono insediati nel rione alla periferia del capoluogo.

La produzione in questione è quella della pellicola 'Stolen girl' per la regia di Scott Eastwood, figlio del celebre attore e direttore Clint. Le riprese, dopo Loseto, proseguiranno anche in altre zone della città, ovvero San Pasquale (nella zona di via Amendola) e Palese.