Lotto, nel Barese vinti oltre 163mila euro

Puglia protagonista degli ultimi due concorsi del Lotto. Nell’estrazione di sabato 4 maggio, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Bari, con tre ambi e un terno dal valore di 140 mila euro, a cui si aggiungono i 14mila euro vinti a Bitonto (sempre con la stessa combinazione) e la vincita del 3 maggio a Ruvo di Puglia, da 9750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 448,5 milioni in questo 2024.