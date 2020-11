Il putignanese Luca Lerede è fra i 34 vincitori italiani del concorso indetto dalla scrittrice di Harry Potter

Luca Lerede, 10 anni di Putignano, è fra i 34 vincitori italiani del concorso indetto da J.K. Rowling la scorsa primavera per tenere compagnia ai più piccoli durante il lockdown. La scrittrice britannica, nota in tutto il mondo per la saga di Harry Potter, ha invitato i bambini di tutto il mondo di età compresa fra i 7 e i 12 anni a partecipare a un torneo e realizzare disegni per illustrare L’Ickabog, il suo nuovo romanzo reso disponibile online, a puntate, tra maggio e luglio scorso. I disegni selezionati saranno pubblicati nella versione cartacea in uscita il prossimo 10 novembre, in contemporanea mondiale. Il libro sarà tradotto in più lingue e ogni Paese avrà un’edizione unica e speciale, con i disegni dei bambini-illustratori del Paese di appartenenza.

L’edizione italiana del libro includerà uno dei disegni realizzati da Luca che, oltre alla pubblicazione della propria illustrazione (che sarà resa nota il 10 novembre), riceverà una copia del libro autografata da J.K. Rowling. La casa editrice Salani, inoltre, effettuerà una donazione di libri del valore di 500€ alla Biblioteca Comunale di Putignano, come indicato dal nostro concittadino.

«La vittoria del piccolo Luca – dichiara Rossana Delfine, Assessora alla Cultura di Putignano - è una grande gioia e un motivo di orgoglio per tutta la comunità. L’esempio che con la lettura e la fantasia si può volare lontano, si può sognare e quei sogni possono realizzarsi. Sapere che un “pezzo” Putignano, attraverso un’illustrazione, si trova fra le pagine di un libro che sfoglieranno migliaia di bambini ci inorgoglisce. Così come ci inorgoglisce aver saputo che Luca ha scelto la Biblioteca di Putignano quale luogo della cultura a cui donare i libri offerti dalla casa editrice, mettendo così a disposizione di tutta la comunità un ricco patrimonio librario. Un gesto di grande sensibilità che renderà felici tanti piccoli lettori. A nome dell’Amministrazione Comunale faccio i miei complimenti a Luca, invitando lui e tutte le giovani menti a mantenere viva la fantasia, a perdersi nel piacere della lettura, a giocare con l’immaginazione».