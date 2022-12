Miglior panettone senza glutine, terzo posto per una pasticceria di Bari: tra i più buoni lievitati artigianali gluten free

In piena atmosfera natalizia non si può che non parlare dei dolci simbolo delle feste, il panettone e il pandoro, protagonisti indiscussi sulle nostre tavole da Nord a Sud. Soffici, aromatizzati e con vari gusti sono apprezzati da grandi e piccini, accompagnati ad un buon caffè o ad un liquore fatto in casa.

Se per molti gustare un panettone può essere un appuntamento scontato per altri invece, celiaci e intolleranti, è una triste rinuncia. Per questo negli ultimi anni alcuni pasticceri si sono cimentati nella realizzazione di panettoni e pandori senza glutine avviando dei veri e propri laboratori gluten free come quello della pasticceria di Eugenio Perulli e Luisa Palmisano di Bari

La loro attività è aperta da solo un anno ma può raccontare una lunga un'esperienza di pasticceria alle spalle: Eugenio Perulli ha gestito per anni l’attività di suo padre mentre sua moglie Luisa Palmisano, che gestisce il laboratorio gluten free, dopo aver perso il lavoro, ha deciso di intraprendere questa nuova attività lavorativa, spinta anche dalla necessità di realizzare prodotti senza glutine essendo anch'essa celiaca. Panettone classico e nelle versioni al cioccolato, pistacchio e variante noci, datteri, cioccolato e cannella: queste sono state le proposte di Luisa, che ha così iniziato a realizzare i primi panettoni mostrando una grande attenzione alle materie prime.

Passione e professionalità hanno condotto Luisa, e la sua attenzione per il gluten Free, a partecipare alla prima edizione de “Miglior Panettone Senza Glutine” aggiudicandosi il terzo posto a livello nazionale. il premio è nato nel contesto de I Maestri del Panettone che mira a selezionare e premiare le migliori proposte di panettone artigianale gluten free, valutate da una giuria qualificata di grandi professionisti.

Non solo panettoni ma anche crostate, caprese, cornetti per la colazione, pastiere, chiffon cake: nella pasticceria Perulli c'è quindi un piccolo angolo di prodotti di alta qualità dedicata ai celiaci dove potersi sentire accolti e coccolati e soprattutto senza sentirsi esclusi.