Luisa Ranieri è tornata a Bari: da oggi al via le riprese della terza stagione di 'Lolita Lobosco'

Un video sul lungomare per salutare i fan e ritrovare la città di Bari: Luisa Ranieri è tornata del capoluogo pugliese per le riprese della terza stagione de 'Le indagini di Lolita Lobosco', l'apprezzata fiction Rai che vede protagonista l'attrice napoletana nel ruolo del vicequestore tratto dai romanzi di Gabriella Genisi.

La storia su instagram è un antipasto di quello che accadrà oggi, ovvero l'avvio delle macchine da presa che resteranno attive fino al 28 ottobre. La fiction sarà girata in varie zone di Bari, tra cui il centro cittadino e nella città vecchia.

"Negli ultimi anni la nostra città è diventata una meta turistica internazionale particolarmente ambita anche grazie alle decine di produzioni cinematografiche che hanno mostrato la bellezza di Bari al grande pubblico - ha commentato in una nota l'assessora cittadina alle Culture, Ines Pierucci -. La serie tratta dai romanzi di Gabriella Genisi è senza dubbio la più rappresentativa in tal senso. Per questo l’amministrazione comunale, tra i cui obiettivi vi sono la valorizzazione del proprio patrimonio e lo sviluppo del territorio, è lieta di accogliere ancora una volta le riprese di Lolita Lobosco".