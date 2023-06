Il borgo antico di Conversano si accende di luce e arte: con 'Lumen light Fest' tornano le spettacolari installazioni luminose

Torna ad accendersi di luce e arte il borgo antico della Città del Conti, Conversano. Venerdì 9 giugno sarà inaugurato LUMEN LIGHT FEST 2023, il festival itinerante che già lo scorso anno con lo zoo luminoso e tante altre installazioni aveva conquistato il pubblico di ogni età. Per la nuova edizione sono al lavoro artisti e artigiani pugliesi, pronti a presentare tante nuove installazioni luminose.

Il progetto è firmato dall’Associazione culturale FATTI DI CHINA e si realizza in stretta collaborazione con il Comune di Conversano, in particolare l’assessorato alle politiche culturali guidato da Katia Sportelli e quello al decoro urbano dell’assessore Francesca Lippolis.

“Attraverso l’arte daremo vita a nuove visioni e disegneremo percorsi alla scoperta di una Conversano che si trasforma al calar del sole per offrire attraverso la contaminazione tra arte e luce l’occasione per stupire, meravigliare, trasmettere spunti di riflessione grazie a nuovi linguaggi”, questa la promessa degli organizzatori.

LUMEN LIGHT FEST è cultura e tradizione, si avvale dell’ingegno e delle mani sapienti di artigiani pugliesi per la creazione di opere d’arte che fondono materiali naturali e luce per dar vita a installazioni interattive, aeree, luminose, panoramiche. Contaminazione tra arte naturale (il paesaggio) e artigianato artistico per invitare i visitatori a guardare il mondo con gli occhi e lo stupore di un bambino, affrontando tematiche di grande attualità come la sostenibilità, la diversità e l’integrazione.

Per l’edizione 2023 LUMEN LIGHT FEST riporta in scena lo straordinario estro creativo di “Chiodo Fisso” che dopo il grande successo dello zoo luminoso prova a stupire e a incantare ancora una volta con un’installazione inedita alta 8 metri. Nel team di artisti del LUMEN anche Pino Incredix con installazioni aeree e tra le nuove collaborazioni spicca quella con il Maestro Cartapestaio Paolo Mastrangelo, vincitore della 629° edizione del Carnevale di Putignano. Presenti nella squadra di artisti anche Luigi Console con Mariangela Distante che dopo il successo ottenuto all’Amsterdam Light Festival promettono sorprese per l’evento conversanese. A completare la squadra di artisti in campo anche Local Frames con una visione artistica al femminile e Francesco Laruccia con luminarie artistiche.

LUMEN SPRINT FEST apre il sipario il 9 giugno e come una trama vestirà il centro di Conversano fino al 31 agosto.

PASSEGGIATA INAUGURALE E STREET PARADE PER LE VIE DEL CENTRO

L’inaugurazione avverrà venerdì 9 giugno, alle ore 20.30 da Arco Carelli, con una passeggiata di presentazione riservata ai rappresentanti istituzionali e alla stampa.

Dalle ore 21.00 avrà inizio lo spettacolo itinerante a cura della street band Euroband che, con partenza da Villa Garibaldi, girerà fra le installazioni e al suo passaggio si accenderanno le luci del festival.

L’evento è gratuito e prevede libero accesso.