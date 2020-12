300mila lampadine pugliesi hanno illuminato il Natale di Singapore: le luminarie di Paulicelli protagoniste del grande spettacolo di luci e colori

Il Santo Natale di Singapore ha i colori della Puglia: sono state le luminarie della grande azienda barese “Paulicelli Gianfranco srl” ad illuminare il bellissimo stato asiatico.

Paolo Maimone e la sua società Namaste Europa con sede a Lugano (www.namaste-europa.com), promotrice di eventi internazionali e che collabora solo con le migliori eccellenze italiane, ha messo in scena per il Natale di Singapore, un’installazione di luminarie che seguono l’antica tradizione dei maestri luminaristi pugliesi nel centro della città-stato. Un percorso di architettura di luce con 300mila lampadine che si accendono gradualmente man mano che si entra attraverso gli ingressi regolamentati secondo le disposizioni anti Covid.

La Paulicelli Gianfranco srl (www.luminariepaulicelli.it) è l’unica azienda al mondo con Namaste Europa ad aver realizzato un evento di grande portata in periodo di piena pandemia Covid, adottando tutte le misure di sicurezza.

La nota azienda barese realizza già da moltissimi anni il Natale nella Repubblica di Singapore che è il quarto principale centro finanziario del mondo ed è una delle principali città cosmopolite del globo, ma questo è stato un anno davvero speciale considerando la difficile situazione sanitaria. Tutti gli operatori della ditta di Gianfranco Paulicelli hanno osservato un periodo di quarantena appena giunti sul posto, sono stati sottoposti a tampone, dopodiché hanno iniziato ad allestire il loro favoloso spettacolo di luci e colori.

Gli organizzatori di Singapore si sono ben coordinati con l’azienda barese per far vivere l’evento a tutta la popolazione in totale sicurezza.

L’ideatrice e progettista di tutti i disegni e decori di cui si compongono le luminarie è l’architetto Francesca Paulicelli, progetto realizzato per Singapore in collaborazione con l’ufficio tecnico Namaste Europa.

Qui è possibile vedere il video realizzato a Singapore.