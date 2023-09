Le luminarie pugliesi volano a Singapore: una storica azienda made in Puglia in Asia per il settore home design

Grazie alla candidatura presentata da Confartigianato, Paulicelli, storica azienda di luminarie barese, sarà presente dal 21 al 23 settembre al FIND l’evento clou del “Singapore Design Festival” per il settore home design, con il nuovissimo progetto “PAULICELLI COLLECTION”.

Design Fair Asia si terrà a Marina Bay Sands, con un ampio spazio espositivo di oltre 18.000 mq. Sono attesi oltre 15.000 visitatori, 350 marchi internazionali e 50 rinomati relatori.

Paulicelli rappresenterà il meglio del settore complemento d’arredo artigianale Made in Italy, con il nuovo progetto di design “Paulicelli Collection”. Un brand nato da poco, frutto della collaborazione di due menti creative dell’azienda: Francesca Di Done e Dalila Ciciriello, ma già noto ai professionisti e amanti del settore, data la sua particolarità.

A Singapore verranno esposte le lampade di design della linea “Meet Fabrics”. Oggetti dalla forte personalità come le due donne che lo hanno creato, uniscono tessuti, moda e luce. Un equilibrio perfetto di tradizione e contemporaneità. La luminaria storica si rinnova superando la sua funzione diventando arte, trasformando gli spazi abitativi in luoghi raffinati e originali.

“Meet Fabrics” rappresenta l’incontro tra l’antica tradizione artigianale pugliese e colori e texture d’impatto. Ogni pezzo, realizzato a mano, è unico ed esclusivo. Sofisticate, eleganti, non mancheranno di stupire i presenti alla fiera.

Paulicelli è un’azienda storica di produzione ed allestimento di luminarie che realizza impianti d’illuminazione artistica in Puglia e nel mondo. L’azienda oggi, alla sua terza generazione, esporta dal 1920 l’arte delle luminarie nel segno della più antica tradizione artigiana pugliese con la mission di suscitare lo stupore di tutti attraverso la luce. Oggi, l’arte delle luminarie senza tempo, continua grazie al lavoro di Domenico, di sua moglie Francesca e di tutto il Team. Questa squadra, ancora unita dallo stesso incanto, porta la bellezza e l’unicità del Light Design e dell’antica tradizione di famiglia in moltissimi luoghi del mondo, continuando ad emozionare intere famiglie e generazioni. Tra le varie tappe nel mondo, le luminarie Paulicelli hanno illuminato le piazze di Germania, Spagna, Francia, Cina, Marocco, Libia, Egitto, Africa, Corea del Sud, Russia, Giappone, Emirati Arabi, Filippine, Oman, Gran Bretagna, Stati Uniti d’America, Tunisia e Albania. L’azienda è inoltre una Società Benefit, che opera sempre in modo responsabile, sostenibile e trasparente, a tutela dell’ambiente e delle persone, del territorio ed altri portatori di interessi.