Luna, pianeti e meteore: cosa vedere nel cielo di febbraio 2022

Anche il mese di febbraio ci regala numerosi eventi astronomici da non perdere. Finalmente le giornate si allungano, nel dettaglio la durata dei giorni e quindi della luce aumenterà di 1 ora e 10 minuti. Ma anche il cielo notturno ci riserverà diverse meraviglie, quindi occhi all'insù: ecco tutti gli eventi del mese.

La Luna

Anche questo mese avremo una meravigliosa Luna piena: appuntamento a mercoledì 16 febbraio alle 17:56. Si chiama "Luna piena della neve", o "Luna della fame" a causa delle nevicate spesso abbondanti in questo periodo che rendevano difficile la caccia.

Pianeti visibili

Per quanto riguarda i pianeti, invece, sarà visibile per tutto il mese Mercurio, in particolare intorno al 10 febbraio: come leggiamo su meteo.it "il pianeta avrà il massimo anticipo sull'orario di levata del Sole (sorgerà 1 ora e 21 minuti prima del Sole)". Giove invece sarà poco visibile fino a diventare inosservabile nell'arco del mese.

Le congiunzioni

Passiamo infine alle congiunzioni: il 13 febbraio Venere sarà in congiunzione con Marte. "Nella notte del 9 febbraio la Luna si troverà poco oltre il primo quarto, interponendosi tra le Iadi e Aldebaran da una parte e l'ammasso stellare delle Pleiadi dall'altro". Marte, Venere e la Luna saranno visibili e in congiunzione anche il 27 febbraio alle prime luci dell'alba. Sempre visibili all'alba, Venere e Marte saranno affiancati da Saturno e Mercurio e la mattina del 28 febbraio a questi quattro pianeti si aggiungerà anche la Luna.

Le meteore

"Fino al 5/6 febbraio potremo osservare le xi Bootidi, visibili nella seconda parte della notte, mentre avremo tempo fino al 7 febbraio per osservare le lambda Erculidi".

Fonte meteo.it