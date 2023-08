Ferragosto con 'passeggiata' per un gruppo di topi: il video dal lungomare di Bari

Un gruppo di topolini in 'gita' sul lungomare di Bari nel giorno di Ferragosto: a immortalarli è stato un turista attraverso un video pubblicato dalla pagina social Welcome To Favelas Puglia 4.

Non proprio una novità sul lungomare cittadino ma, nonostante ciò, la scena curiosa ha innescato comunque numerosi commenti divertiti e anche dei paragoni con altre città italiane dove la presenza dei ratti è più o meno evidente.