A Santo Spirito arrivano due 'porte sul mare': "Per ammirare il nostro borgo all'alba e al tramonto"

Due 'porte' colorate di bianco e azzurro, spalancate sul mare, per "ammirare Santo Spirito all'alba al tramonto". Due 'postazioni' speciali, che suonano come un invito a fermarsi a contemplare (e perché no, a fotografare) il panorama nei due momenti più suggestivi della giornata. A realizzarle, sono stati ragazzi e ragazze del gruppo Scout Agesci Santo Spirito 1, in collaborazione con l'associazione Marinai Santo Spirito. Guidati dagli adulti, i ragazzi hanno prima sagomato e 'modellato' gli infissi, per poi colorarli e posizionarli sul lungomare.

"Bravissimi i nostri ragazzi che si sono impegnati in questo progetto - si legge sulla pagina Fb del gruppo scout - per dare alla comunità la possibilità di guardare il nostro magnifico borgo con occhi nuovi".