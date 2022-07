'I Luoghi del Cuore', l'iniziativa del FAI sui siti da censire e custodire: le bellezze (nascoste) da salvaguardare in Puglia

"I Luoghi del Cuore", censimento dei luoghi italiani da non dimenticare ha come obiettivo la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano. Scopri come votare