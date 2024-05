I tombini di Madonnella diventano opere d'arte: al via AcquArtist, l'innovativo progetto di decoro urbano del quartiere

A Madonnella arriva l’arte per strada, come nelle città del Giappone: continuano gli eventi e iniziative dei commercianti e dei residenti, volte ad animare il quartiere barese e promuoverlo anche dal punto di vista turistico.

Con AcquArtist parte un innovativo progetto di decoro urbano che prende vita nel cuore di Madonnella. Questa iniziativa è frutto di una collaborazione tra Madonnella Republic, l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Bari, rappresentato dall'assessore Pietro Petruzzelli.

AcquArtist mira a trasformare il quartiere di Madonnella in un vero e proprio museo a cielo aperto, rendendo l'area un polo di attrazione culturale e turistica. Circa 20 tombini della rete fognante di Bari saranno decorati da artisti locali, ciascuno interpretando temi che rispecchiano la bellezza e l'identità della nostra città.

Il progetto non solo abbellirà il quartiere, ma offrirà anche una divertente "caccia al tesoro" per residenti e turisti, invitandoli a esplorare Madonnella attraverso un itinerario artistico che mette in luce questi spazi urbani spesso trascurati.

Con AcquArtist, Madonnella si propone come capofila nel promuovere interventi di arte urbana che combinano estetica, sostenibilità e impegno comunitario. Questo progetto sottolinea il nostro impegno verso la valorizzazione del territorio e l'arte accessibile a tutti.