Un percorso di installazioni luminose di straordinari soggetti in tutta la città: si accende il Natale a Noci tra luci e luoghi da fiaba

Con l’arrivo de “Il Magico mondo di Babbo Natale” la pittoresca cittadina di Noci tornerà ad essere avvolta dalla tanto attesa atmosfera natalizia. Lo straordinario evento - che ha già cominciato a trasformare le principali vie in un incantevole scenario – nasce con l’obiettivo della Confcommercio Noci e il Comune di Noci di vivere e condividere in pace, spensieratezza e serenità il periodo più magico dell’anno.

Dall'8 dicembre al 6 gennaio 2024, cittadini e visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza straordinaria: grazie alle luminarie e alle installazioni luminose disposte lungo tutta Noci sarà possibile lasciarsi incantare e stupire dalla bellezza di straordinari soggetti, scattare fotografie artistiche, selfie e stories instagrammabili tutte da…condividere! L’inagurazione è prevista per venerdì 8 dicembre 2023, a partire dalle ore 18.00 in Piazza Garibaldi.

La Confcommercio Noci, guidata con entusiasmo dal Neopresidente Nicolò Corleto, è lieta di presentare questa straordinaria iniziativa che regalerà momenti di gioia e stupore a grandi e piccini. Il percorso luminoso darà vita a un'atmosfera unica, trasformando la città in un luogo da fiaba, dove la magia del Natale si materializzerà in ogni angolo e in attività tutte da scoprire.

Nel ringraziare il Comune di Noci, le numerose associazioni e realtà del territorio che hanno deciso di patrocinare e sponsorizzare l’evento, la Confcommercio invita tutti a partecipare e seguire gli aggiornamenti per scoprire attività ed eventi che arricchiranno ulteriormente questa magica esperienza. L’intero programma sarà presto condiviso e comunicato a mezzo stampa e attraverso i canali social dell’associazione.