'Magie di Natale a Molfetta', il Centro Storico diventa un luogo magico, ricco di luci, colori, musica e sapori

Nel 2022, dopo due anni di rinunce imposte dall’emergenza pandemica, la Pro Loco di Molfetta non solo organizzerà il tradizionale appuntamento con l’evento tanto caro ai bambini del “San Nicola che vien dal Mare”, giunto oramai alla 22a edizione, ma trasformerà l’intero Centro Storico di Molfetta, cuore pulsante delle tradizioni, in un palcoscenico di iniziative tutte legate alle nostre tradizioni natalizie.

Con il Patrocinio del Comune di Molfetta e l’incoraggiamento del Sindaco e soprattutto con il caloroso sostegno di alcuni Imprenditori del territorio e la partecipazione entusiasta di Associazioni Culturali, Artigiani, e Operatori Commerciali del Centro Storico, dal 2 dicembre 2022 sarà possibile vivere la Magia del Natale tra le strade, le piazze e i palazzi del Centro Storico molfettese.

“Per S. Nicola e le festività di Natale quest’anno la Pro Loco di Molfetta ha voluto trasformare il Centro Storico in un luogo magico, quasi fuori dal tempo, ricco di luci, addobbi, colori, profumi, sapori, musica e tante altre attrazioni che i visitatori, quasi in una caccia al tesoro, potranno scoprire girando per le sue strade”, annuncia Felice Visaggio, Presidente della Pro Loco di Molfetta.

“Non mancheranno però anche i momenti di coinvolgimento dei bambini, veri protagonisti del S. Natale; si inizierà con la storica manifestazione del S. Nicola che vien dal Mare e continuerà durante tutto il periodo natalizio con la Casa di Babbo Natale e la Casa degli Elfi. Tutto il Centro Storico sarà illuminato con un impianto a led a basso consumo energetico (meno di 1 kw/ora) che è stato fortemente voluto con tali caratteristiche per garantire il maggior risparmio energetico con il miglior risultato scenografico, ci saranno addobbi natalizi collocati in tutte le strade, all’ingresso del Centro Storico e lungo l’intera Muraglia per accogliere i visitatori in un’atmosfera calda e festosa, mentre lungo le strade e nelle piazze saranno accompagnati dal sottofondo musicale delle melodie natalizie, che faranno vivere ai visitatori una vera magia del Natale.”

“Il programma definitivo è in fase di preparazione, ma posso anticipare che, con il contributo delle associazioni culturali da noi coinvolte e che hanno aderito all’invito della Pro Loco a presentare progetti ed iniziative per tale evento e degli operatori commerciali e artigianali già presenti nel Centro Storico, verranno allestiti stand gastronomici con la degustazione dei prodotti della nostra tradizione natalizia, le botteghe artigiane organizzeranno laboratori didattici per adulti e bambini, e altri eventi sono in fase di avanzata definizione.”

Conclude il Presidente della Pro Loco ringraziando il Sindaco e l’Amministrazione Comunale per la fattiva collaborazione e per il sostegno all’iniziativa con l’attribuzione del Patrocinio, quegli imprenditori che con entusiasmo non hanno fatto mancare il loro contributo economico volontario alla riuscita dell’iniziativa, le Associazioni culturali e gli operatori commerciali e Artigianali del Centro Storico che si sono subito attivate per la migliore riuscita dell’evento, i Soci della Pro Loco e il suo Consiglio Direttivo e dà appuntamento a tutti al 2 dicembre , nel Centro Storio di Molfetta, per vivere tutti insieme la Magia del Natale.