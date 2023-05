A Cassano delle Murge una grande festa per riscoprire le origini: fede, tradizioni, storia e cultura nella rievocazione 'Magna Inventio'

Un grande evento atteso a Cassano delle Murge dove si narra la soria della città partendo da un evento fondativo della propria identità, civile e religiosa: il secondo rinvenimento dell’affresco della Madonna degli Angeli nella Grotta dell’omonimo Santuario-Convento di Cassano delle Murge.

Come si legge sulla pagina di Magna Inventio: ''Era il 19 maggio 1855. Il ritrovamento, dopo lunghe ricerche, fu a cura dei frati francescani padre Domenico da Cassano e Frà Michele da Bari dei Minori Riformati di san Francesco guidati dal Ministro Provinciale del Padri Riformati di san Nicola di Bari, padre Daniele da Valenzano. Dopo l’annuncio del ritrovamento (la MAGNA INVENTIO, in lingua latina), il paese festeggiò l’avvenimento con un corteo di popolo, musici e notabili che dall’abitato raggiunsero il Convento per pregare e consacrare Cassano alla Madonna degli Angeli. Da quell’anno, ogni terza domenica del mese di maggio si ricorda quell’evento, festeggiando la “Madonn de basce” ovvero la “Madonna di giù, in basso” con chiaro riferimento alla Grotta che si trova in posizione inferiore rispetto al piano.

A maggio 2023 Cassano delle Murge è quindi in Festa. Un ricco programma di eventi, con mostre, escursioni, conferenze e giochi per riscoprire lo spirito e la storia di una comunità. Un serie di eventi pensati per avvicinare tutti e per rendere partecipe tutta la cittadinanza di un evento che fa parte delle radici. Mostre, conferenze, giochi, gastronomia e momenti di riflessione. Tutto ruota attorno alla conoscenza della storia di Cassano delle Murge, la Murgia ed il Centro Storico. La Natura millenaria e i luoghi creati dall’uomo sin dall’Età Romana. Un viaggio dentro il paese tra escursioni e visite guidate, tutte rigorosamente gratuite, con esperti locali".

“Magna Inventio” che significa “Caccia al Tesoro”, un modo per divertirsi e imparare nuove cose e scoprire segreti sul nostro paese.

Per l’edizione 2023 l’appuntamento è doppio e ancor più sfidante.Ci sarà, infatti, una prima data: il 12 maggio in “notturna”!

La Caccia, infatti, comincerà alle 20.00 e proseguirà fin quasi a mezzanotte…Potranno parteciparvi squadre la cui maggioranza deve essere composta da persone adulte (da 3 a 7 compreso il capo-squadra).

Secondo appuntamento il 20 maggio, di mattina: questa volta la maggioranza, in squadra, deve essere di ragazze e ragazzi minori (sempre da 3 a 7 persone massimo, compreso il caposquadra).

Regolamento e Scheda di iscrizione su www.magnainventio.it

L’organizzazione di “MAGNA INVENTIO” è a cura di un nutrito numero di associazioni, gruppi, artisti, cultori delle tradizioni e delle storie cassanesi, scuole, organizzazioni religiose, con il sostegno ed il patrocinio del Comune di Cassano delle Murge e di numerose aziende del territorio.

Questo il programma dettagliato della manifestazione:

Venerdì 12 maggio

Ore 19.00: Inaugurazione delle antiche Porte del paese (via Battisti e via Chimienti)

Ore 19.30: inaugurazione della mostra “Io sono Fulvia Miani” (Palazzo Miani-Perotti)

Ore 20.00: Caccia al tesoro in notturna (per squadre di persone adulte)

Sabato 13 maggio

Ore 20.00: Rappresentazione teatrale “E venne Maria…” (piazza Mario Rossani)

Domenica 14 maggio

Ore 9.00-18.00: En plein air nel centro storico: Concorso pittorico ispirato all’immagine della Madonna degli Angeli e delle Murge cassanesi

Giovedì 18 maggio

Ore 20.00: Chiesa Madre (piazza Moro)

Concerto della Orchestra e coro degli studenti del Liceo “don L. Milani” di Acquaviva delle Fonti e dell'I.C. “Perotti – Ruffo” di Cassano delle Murge. Direttore Domenico Nuzzaco

Venerdì 19 maggio

Ore 20.00: Paese in festa nel Centro Storico

Sabato 20 maggio

Ore 9.00 Caccia al Tesoro (per squadre di bambini)

Ore 19.00: arrivo dei frati francescani e annuncio del ritrovamento dell’Immagine sacra

Ore 19.30: Corteo Storico verso il Convento

Il programma aggiornato e tutte le ulteriori informazioni sono disponibili su: www.magnainventio.it