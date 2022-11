“Miss Mamma Italiana Evergreen Sorriso”, premiata una barese: accede alle Pre Finali Nazionali del concorso 2023

Dopo le Fasi Finali relative all’edizione 2022, che si sono tenute lo scorso mese di settembre a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola e che hanno visto vincitrice del titolo assoluto, la bella 31enne comasca Carolina Bossi, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Domenica 13 novembre, al centro commerciale “la Noce” di San Cesareo, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione ORNELLA PRINCIPATO 36 anni, organizzatrice di eventi, di Roma, mamma di Aurora e Leonardo, di 16 e 9 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a MARIA D’ALESSANDRO, 49 anni, estetista, di Roma, mamma di Giada, Cristian e Giorgia, di 28, 11 e 6 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a CARLA CRUCIANI, 58 anni, impiegata ministeriale, di Lanuvio (RM), mamma di Chiara di 19 anni.

Queste le altre mamme che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola:

? “Miss Mamma Italiana Fashion” ROBERTA CASTALDI, 42 anni, agente multi servizi, di Colonna (RM), mamma di Gioia, Serena e Mario, di 17, 15 e 13 anni;

? “Miss Mamma Italiana Dolcezza” ALESSANDRA CAPRARA, 35 anni, casalinga, di Velletri (RM), mamma di Alessandro di 2 anni;

? “Miss Mamma Italiana Solare” ILARIA FICCARDI, 40 anni, segretaria, di Lariano (RM), mamma di Gabriele di 3 anni;

? “Miss Mamma Italiana Radiosa” EMANUELA SCIOTTI, 41 anni, casalinga, di Roma, mamma di Michele ed Egidio, di 17 e 5 anni;

? “Miss Mamma Italiana Arianne” GIORGIA CRUCIANI, 40 anni, studentessa, di Roma, mamma di Lorenzo e Francesco;

? “Miss Mamma Italiana Simpatia” SARA MARANO, 43 anni, psicologa, di Nettuno (RM), mamma di Matteo ed Alice, di 11 e 10 anni;

Queste invece le mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (oltre i 56 anni):

? “Miss Mamma Italiana Gold Eleganza” DANIELA ZIPPO, 52 anni, impiegata, di Zagarolo (RM), mamma di Andrea e Luca, di 28 e 25 anni;

? “Miss Mamma Italiana Gold Solare” CONCETTA BENFATTA, 48 anni, insegnante, di Roma, mamma di Filippo ed Elisa, di 18 e 17 anni;

? “Miss Mamma Italiana Gold Sprint” ANNA DIGRAZIA, 52 anni, educatrice, di Ladispoli (RM), mamma di Davide ed Alessio, di 14 e 12 anni;

? “Miss Mamma Italiana Gold Glamour” MICHELA VICOVARO, 46 anni, operaia, di Gallicano nel Lazio (RM), mamma di Fabio di 18 anni;

? “Miss Mamma Italiana Gold in Gambe” ANNAMARIA CELENTANO, 54 anni, casalinga, di Valmontone (RM), mamma di Christian di 23 anni;

? “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” CRISTINA MARIMI, 55 anni, libera professionista, di Valmontone (RM), mamma di Davide e Sara, di 28 e 23 anni;

? “Miss Mamma Italiana Evergreen Sorriso” ANGELA DE SANTIS, 56 anni, operaia, di Bari, mamma di Giacomo e Nicola, di 39 e 37 anni;

? “Miss Mamma Italiana Evergreen Sportiva” DIANA SCUCCIMARRA, 65 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 34 anni;

? “Miss Mamma Italiana Evergreen Romantica” SANDRA CROCE, 60 anni, parrucchiera, di Roma, mamma di Alessia e Giada, di 32 e 27 anni;

? “Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia” a pari merito, FLAVIA DI CASTRI, 56 anni, consulente finanziario, di Roma, mamma di Francesco di 17 anni; NADIA SOBCHAR, 58 anni, libera professionista, di Roma, mamma di Taras e Sergio, di 35 e 34 anni e DORA STAROCCIA, 61 anni, casalinga, di Labico (RM), mamma di Pamela e Tiziana, di 36 e 29 anni.

L’evento è stato presentato da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e da FRANCESCA COLASANTI vincitrice della fascia nazionale “Miss Mamma Italiana 2012”. Ospite d’onore “la Signora Gilda”.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it