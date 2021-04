I Mantou, soffici e profumati: la ricetta dei tradizionali panini cinesi cotti al vapore

La cucina orientale riscuote tanto successo sulle tavole degli italiani. Sempre di più sono coloro che si adoperano ai fornelli sperimentando piatti dai sapori unici e nuovi per il nostro palato. Oggi vi proponiamo la ricetta dei panini cinesi cotti al vapore, i Mantou, colorati però con un ingrediente speciale, la barbabietola.

Ingredienti per 6 panini

200 g farina

120 g acqua

3 g lievito secco

1 cucchiaino zucchero

1 cucchiaino sale

1 cucchiaio olio

1 barbabietola centrifugata

Procedimento

Per prima cosa bisognerà sciogliere il lievito in acqua e lasciarlo riposare per alcuni minuti (circa 5 min). Poi occorrerà versarlo negli ingredienti secchi e quindi amalgamare il tutto. A questo punto si potrà aggiungere il succo di barbabietola al composto, l'olio e lavorare ancora l'impasto fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo.

Creare 3 panetti, ciascuno dei quali andrà suddiviso in 5 palline che dovranno essere stese per bene a forma di cerchio. Sovrapporre i 5 cerchi di pasta uno sulla metà dell’atro e arrotolare.

Tagliare a metà i cilindretti così da formare due rose.

Far lievitare nella vaporiera fino al raddoppio e successivamente far cuocere con la vaporiera per 12/14 minuti senza mai alzare il coperchio.

Voilà i panini sono pronti per essere assaggiati.