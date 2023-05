Da Bari in Croazia per rappresentare l'Italia alla RoboCup Jr europea: i ragazzi del 'Marconi-Hack' premiati in Regione

Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha incontrato una delegazione dell'istituto Marconi-Hack di Bari per celebrare il terzo posto ottenuto alle finali nazionali dell RoboCup Jr, svoltesi a Vicenza nello scorso mese di aprile. La formazione degli 'Hackatronici, composta da Alessandro Chiarulli (4SA), Giuseppe Clemente (3SE), Gabriele Montrone (3SE) e Mario Recchia (3SB), ha ottenuto il podio nella specialità 'Rescue Line Under 19' conseguendo anche il pass per le finali europee che si terranno a Vara?din in Croazia dal 7 al 10 giugno prossimi.

La delegazione ricevuta da Emiliano ha visto anche la presenza della dirigente scolastica del Marconi-Hack, la professoressa Anna Grazia De Marzo, nonché dei professori Nicola Vacca, Leonardo Panzini e Luigi Maria Andreazza, mentoring e tutoring del team di robotica.

La prova affrontata dai ragazzi nella RoboCup Jr prevedeva la simulazione di un'operazione di 'salvataggio' in cui il robottino, seguendo un percorso a ostacoli, doveva arrivare a recuperare alcune palline. Per i ragazzi è stata un’esperienza formativa di grande importanza, perché non solo hanno dimostrato la loro competenza informatica, costruendo e programmando il robottino, ma hanno maturato la capacità di lavorare in gruppo e in gruppo affrontare le difficoltà, gli imprevisti e le emozioni proprie di gare di livello sempre più competitivo.

“Questi magnifici ragazzi del Marconi-Hack di Bari oggi hanno raccontato la loro storia – ha detto il presidente Emiliano -, una storia bellissima di costruzione di un gruppo, che, senza avere paura di approfondire materie tecniche, informatiche, matematiche e scientifiche, si è classificato al terzo posto in Italia in una challenge di costruzione di robot, che possano agire autonomamente senza comandi da parte dell’uomo. Una grande soddisfazione dalla quale ci auguriamo di poter mettere a punto, anche con l’aiuto di altre scuole, delle misure per stimolare e migliorare ancor di più l’approccio alle materie scientifiche, che non sono più complicate di altre e non devono spaventare nessuno. Abbiamo bisogno di conoscenze tecniche e questo sarà importante per la vita della comunità.”

“Questa è una giornata importante perché i nostri ragazzi hanno partecipato per la prima volta a una competizione nazionale piazzandosi terzi – spiega la dirigente scolastica, professoressa De Marzo - e in questo modo hanno guadagnato la possibilità di difendere i colori dell’Italia agli europei di robotica che si terranno a giugno in Croazia. Quindi onore ai ragazzi del “Margherita Hack”, liceo scientifico indirizzo scienze applicate dell’IISS Marconi-Hack di Bari. E oggi il riconoscimento della Regione Puglia e del presidente Emiliano ci rende orgogliosi".