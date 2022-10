Alla professoressa Maria Raspatelli il Global Teacher Award: riconoscimento internazionale per la docente del Panetti-Pitagora

Premiata con il 'Global teacher award 2022': è la professoressa Maria Raspatelli, dell'istituto 'Panetti-Pitagora', la docente che ha ricevuto quest'anno il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato a chi si distingue nell'insegnamento.

Docente di religione, è co-fondatrice del progetto 'Radio Panetti', come ricorda l'assessora Paola Romano, che ha dedicato un post al premio ricevuto dell'insegnante. "Da anni, con Antonio Curci, cura il bellissimo progetto "Radio Panetti" - scrive l'assessora Romano - sostenuto dal Comune, con grande passione e dedizione. Ad esempio, durante il lockdown per la pandemia, fu creato un programma radiofonico serale, "Buonanotte Ragazzi", pensato per accompagnare gli studenti e far loro compagnia in un momento di grande incertezza per tutti noi. Il programma era curato dai ragazzi e dai loro docenti, insieme. Sono davvero orgogliosa del premio che Maria ha ricevuto, quello di 'Global Teacher', un riconoscimento internazionale attribuito a chi si è distinto nella professione di insegnante a livello mondiale. Il suo successo ricorda a tutti noi il valore e l'importanza dei docenti, capaci di far crescere i nostri bambini e i nostri ragazzi, di valorizzare talenti o di scoprire potenzialità sino a quel momento poco visibili. Spesso questo loro contributo, determinante per la crescita della società, viene spesso sottovalutato. Il riconoscimento ottenuto da Maria è anche un invito alla nostra comunità, a essere consapevoli della qualità di chi ha dedicato la propria vita professionale all'educazione delle giovani generazioni".

Non si tratta della prima volta per un docente dell'istituto Panetti-Pitagora: l'anno scorso, a ricevere il prestigioso riconoscimento, fu proprio Antonio Curci, marito della professoressa Raspatelli e con lei, come detto, anima di 'Radio Panetti'.