Un tuffo nella dolcezza e nei profumi delle tarra di Puglia: la ricetta della marmellata di cachi

In Puglia ogni stagione ha i suoi frutti e le sue ricette: affascinanti sono i colori e sapori dati dai prodotti che offre il territorio come quelli che caratterizzano la confettura di cachi, una conserva delicata e prelibata, ricavata grazie alla polpa di questi frutti autunnali particolari.

Ingredienti

1 kg di cachi

300 g di zucchero (preferibilmente di canna)

230 g di mele ambrosia

1 limone

1 baccello di vaniglia

Preparazione



Per la preparazione della confettura di cachi partite dalla sanificazione dei barattoli e dei tappi, bollendo i vasetti in una pentola, portandoli ad ebollizione, dopodichè abbassate il fuoco lasciando i vasetti in pentola per altri 30 minuti. Dieci minuti prima del termine bollite anche i tappi per sterilizzarli.



Per la preparazione dei cachi, partite spellandoli con un coltellino, dopo aver tolto il picciolo, ed eliminate la parte centrale più chiara, sbucciate la mela e tagliatela a dadini. In un tegame ben capiente versate la polpa di cachi, la mela a dadini e mescolate unendo la scorza ed il succo di limone. Lasciate la pentola sui fornelli a fuoco moderato e dopo che ha raggiunto il primo bollore lasciate trascorrere altri cinque minuti poi spegnete il fuoco. Passate il tutto col passaverdura e raccoglietelo in una ciotola.



Successivamente andate a trasferire nuovamente la polpa nel tegame, unendovi lo zucchero di canna, incidete la bacca di vaniglia prelevandone i semini, mescolate ed amalgamate zucchero e composto. Cuocete il tutto a fuoco basso mescolando e schiumando di frequente fino a quando, dopo circa 40 minuti, la confettura non raggiunge la consistenza desiderata. Una volta avvenuta la cottura spegnete, eliminando il baccello di vaniglia, mescolate ed invasate, lasciando un centimetro dal bordo, avvitate senza stringere troppo; grazie al calore si andrà a creare il sottovuoto per conservare il prodotto il più a lungo possibile.

(Fonte Puglia.com)