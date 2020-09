Covid a Bari vecchia, la fake news diventa virale su WhatsApp:'' Marnarid è chiuso''.I titolari: ''Tutto falso, vi aspettiamo''

"Avvisiamo la gentile clientela di fare attenzione ai messaggi che girano su whatsapp! Si tratta di una fake news quella che ha coinvolto la nostra attività! Marnarid è aperto e fino ad ora stiamo tutti bene. Se dovessimo venire a conoscenza di ulteriori messaggi o audio, provvederemo ad agire per vie legali. Vi aspettiamo.. rispettando come sempre le dovute precauzioni anti Covid!"

Con questo messaggio scritto su facebook i proprietari della storico negozio di dolciumi a due passi dalla Cattedrale di Bari, hanno tranquillizzato i clienti che da qualche giorno iniziavano a scarseggiare nel loro negozio. Il motivo? Un messaggio infamante che in questi giorni gira su WhatsApp, come se fosse uno di quei meme divertenti nel quale si di dice che i proprietari sono stati tutti colpiti dal covid-19.

Nel messaggio viene detto “Marnarid ha chiuso. Non andate a Barivecchia perché sono tutti positivi. E' pericoloso”.

Un messaggio falso che ha scatenato molta apprensione tra le strade della città vecchia e che fortunatamente è stato prontamente smentito dai poveri commercianti, amareggiati dall'accaduto.

Una riflessione nasce, a questo punto, spontanea: come ci ha cambiati l' isolamento dovuto alla Pandemia da Covid? Per molti questo momento estremo non ha rappresentato nulla... anzi ha rivelato la loro vera natura.

A buon intenditor poche parole!