Le 'comari' in terracotta, un simpatico souvenir omaggio alla figura femminile pugliese 

La vacanza in Puglia regala ricordi indelebili che possono essere custoditi attraverso un souvenir, e la nostra regione ne ha una davvero tanti a seconda del luogo visitato. Tra tutti ricordiamo alcuni davvero tanto apprezzati e conosciuti come il pumo pugliese e la simpatica massaia salentina venduti anche nei negozietti d'artigianato della nostra provincia.

La massaia salentina è un prodotto d'artigianato che raffigura una donna dalle forme generose con un grembiule. Realizzata in diverse forme, dimensioni e colori è un simpatico souvenir pronto a regalare buonumore e simpatia, un'idea regalo mai così azzeccata a chiunque voglia portare con sè un pezzo di Puglia.

Significato

Cosa rappresenta la massaia salentina? E' un prodotto di artigianato recente, nasce infatti negli anni '90 dall’idea di un’artigiana pugliese, che, con queste realizzazioni ha voluto omaggiare la figura femminile pugliese che per anni e anni ha lavorato nei campi, senza dimenticarsi di organizzarsi in casa, gestendo la famiglia ed educando i figli. Il calore e l’amore delle massaie salentine, dunque, sono stati riproposti in questi graziosi oggetti, che si caratterizzano per le grandi gonne colorate con grembiuloni bianchi. Ognuna di loro, inoltre, è raffigurata con un’espressione sorpresa.

Interamente realizzate a mano, le massaie salentine hanno ben presto conquistato i cuori dei pugliesi e dei turisti: il loro successo è quindi una sintesi di più fattori. Le loro forme sinuose, di ispirazione boteriana, sono rese ancora più affascinanti dai dettagli con i quali sono addobbate.

Diventate in pochissimo tempo simbolo della tradizione pugliese, le donnine in terracotta hanno già partecipato alle più importanti fiere ed esposizioni internazionali e sono diventate un vero e proprio oggetto di collezione.

(Fonte Puglia.com)