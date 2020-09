Masseria Bonelli, un'affascinante location circondata da ulivi millenari, calce bianca e muretti a secco, nel cuore della Puglia rurale

Nel bellissimo territorio di Noci, ai piedi della collina Saponiera, sorge la Masseria Bonelli, un'antica struttura in pietra riconducibile al XVI secolo. Nel corso del tempo sono stati edificati una chiesetta, un capannone a chianche e il muro di cinta che segna il diritto di proprietà del nuovo proprietario Giangirolamo Acquaviva, l’ottavo conte di Conversano, così come testimonia l'iscrizione sull'arco d'ingresso.

Descrizione

Il cuore della masseria, a pianta rettangolare, è rivestito con copertura a pignon, il tipico tetto a due falde, molto inclinate e rivestite da piccole chianche, che mostra sul versante a ponente arcate di raccordo tra gli ambienti del piano nobile.



La piccola chiesa si affaccia sul cortile interno svelando linee architettoniche differenti dal restante e più antico corpo di fabbrica, dovute alla funzione di luogo di culto per i coloni, piuttosto che per l’uso privato del feudatario.

Oggi

Le mura in pietra di Masseria Bonelli custodiscono la storia di un’antica tenuta rurale risalente alla fine del 1500, oggi sapientemente trasformata in dimora di charme dove storia, tradizione, arte e gastronomia si incontrano per dare vita ad eventi unici.

Una masseria dall’intrigante fascino storico, tra Murgia e Valle d’Itria, circondata da ulivi millenari, calce bianca e muretti a secco.

Masseria Bonelli è la location ideale per celebrare momenti importanti immersi nel fascino e nella tradizione della Puglia più autentica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Fonte ViaggiareinPuglia e MasseriaBonelli)