Un barese a MasterChef12: Giuseppe Carlone tra i venti concorrenti del cooking show di Sky

C'è anche un barese tra i venti concorrenti di MasterChef12. Giuseppe Carlone, 43 anni, è tra gli aspiranti chef in corsa per conquistare la dodicesima edizione del noto cooking show di Sky.

Direttore organizzativo di un laboratorio medico, chiacchierone e determinato, Giuseppe si è subito contraddistinto per la sua simpatia e la sua capacità "di cogliere il lato positivo in ogni situazione". Scherza sulla sua presunta somiglianza con l’attore Bradley Cooper e sulla sua passione per il ballo.

"Ho iniziato a cucinare perché a 28 anni avevo raggiunto un punto della mia vita in cui mi ero perso", racconta a proposito della sua passione per i fornelli. Un momento di crisi interiore che ha trovato soluzione grazie alla cucina: "Quando cucini ti allontani da quello che ti passa per la testa e trovi gioia», sostiene. La sua cucina, "imparata da mamma e nonna, è prettamente locale": tradizione pugliese e un tocco di originalità, "perché i miei ospiti vogliono anche cosine gourmet". Sulla sua partecipazione a MasterChef Italia, dice: "Mi è scattata la molla, io lo seguo da sempre. Quest’anno, vedendo le puntate e le difficoltà delle prove, mi sento che ce la posso fare".

Intanto il lungo viaggio di MasterChef sta per cominciare. Domani, giovedì 29 dicembre su Sky e in streaming su NOW, i 20 aspiranti chef che compongono la Masterclass affrontano le prime prove di questa stagione. A giudicarli, il trio formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che sin dai primi istanti mostreranno ai concorrenti di quest’anno, nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, che in una gara tesissima e piena di insidie come questa non bisogna mai dare nulla per scontato. All’ingresso in cucina troveranno una Golden Mystery Box, in base alla quale potranno preparare un piatto dolce oppure salato, che darà la possibilità ai migliori della prova di salire direttamente in balconata evitando così lo step successivo. Chi non avrà soddisfatto appieno i giudici, si rimetterà invece all’opera per l’Invention Test, per una prova di creatività che necessita di fantasia e ingegno, essendo basata su due prodotti tipici e basilari della tradizione culinaria italiana: gli aspiranti chef dovranno rispettarli, elevarli e renderli assoluti protagonisti. La rotta dei cuochi amatoriali - negli episodi di giovedì 29 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go - proseguirà con la prima Prova in Esterna di stagione: a far da sfondo alla sfida tra le brigate sarà lo storico e affascinante Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, che accoglierà i cuochi impegnati a ideare e preparare un menù per 35 produttori dell’Asparago bianco DOP, eccellenza locale e assoluto protagonista delle portate. Ospite di questa sfida in terra veneta Antonio Lorenzon, “padrone di casa” bassanese e nono vincitore di MasterChef Italia in una finale ancora oggi memorabile. Al rientro in Masterclass, la brigata sconfitta sarà impegnata nel Pressure Test in cui i concorrenti verranno testati sulle loro basi tecniche. Chi dovrà sfilare il grembiule, lasciando la cucina di MasterChef Italia già dopo il primo round?