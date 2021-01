Il pugliese Matteo Palermo vola alle finali regionali di Sanremo Rock Festival 2021

La musica dal sapore internazionale del pugliese Matteo Palermo vola alle finali regionali di Sanremo Rock, il Festival seguito dai più importanti produttori, editori, manager, radiofonici, ovvero i pionieri delle industrie discografiche del paese. Giunta alla 34^ edizione, la storica kermesse è nata nel 1987 come ‘costola’ del più famoso Festival della Canzone italiana ed ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, Laura Bono, i Bluvertigo, i Denovo, gli Avion Travel solo per citarne alcuni.

Fresca di questa giorni la notizia che il chitarrista e cantautore pugliese Matteo Palermo è stato ammesso direttamente tra gli otto finalisti di girone, alle finali Regionali PUGLIA denominate “Live Tour Sanremo Rock”, selezionato da una commissione artistica composta dai più importanti produttori musicali, discografici, autori, critici del panorama musicale italiano ed europeo.

"Sentirmi dire che il mio progetto musicale è di alto spessore culturale-artistico mi dà la carica per continuare in un progetto di vita che nel territorio in cui ho vissuto e vivo da sempre non è comunemente ritenuto ‘normale’", afferma Matteo, "Provare a fare il musicista è il sogno di una vita che mai mollerò, a nessuna età anagrafica. L’amore per la musica è per me fonte vitale".

Il Live Tour a cui parteciperà il giovane artista pugliese si terrà indicativamente tra il 15/02/21 ed il 20/08/2021. Superata questa fase, la tappa successiva porterebbe Matteo Palermo ad approdare alla finalissima di Sanremo Rock Festival guadagnandosi un’esibizione sull’ambito palco del Teatro Ariston.

Matteo Palermo tra il 2007 e il 2012 è stato membro della band rock Z.E.D. Nel 2009, gli Z.E.D si aggiudicano il premio nazionale della musica Mimmo Bucci, con il brano “Emozioni” scritto da Matteo Palermo. Nel 2010 Matteo Palermo apre un concerto del grande Eric Martin, cantante della band americana MR Big. A luglio è ospite presso il LECCE ART FESTIVAL, in diretta su RAI UNO, con il brano “Attimi”. Nel 2011 apre il concerto di Uli John Roth, storico chitarrista degli SCORPIONS. Nello stesso anno il brano “80’s speed” scritto da Matteo Palermo, viene selezionato come sigla per una trasmissione motociclistica sul digitale terrestre. Nel 2012, sempre con la band Z.E.D, apre il concertone di capodanno a Bari di Elio e le storie tese. Abbandonato il progetto Z.E.D, si occupa di scrittura, arrangiamento e composizione. Il 22 settembre 2017 ha pubblicato il suo primo singolo da solista Land Star distribuito su tutti gli stores digitali mondiali. Il 20 agosto 2019 ha pubblicato il primo EP “A coffee with Nietzsche”.