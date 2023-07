In duemila per Mattia Zenzola, festa nella sua Valenzano per il vincitore di Amici 2023

L'abbraccio e il calore di un'intera comunità, per celebrare, ancora una volta, la sua vittoria ad Amici 2023. Così Valenzano si è stretta ieri intorno al suo Mattia Zenzola, il ballerino vincitore dell'ultima edizione del talent show di Canale 5. Una vera e propria festa che visto la partecipazione di oltre duemila persone, accorse sotto il palco allestito nei pressi del palazzetto dello Sport di Valenzano.

A ribadire l'orgoglio e la gioia dell'intera comunità per il successo di Mattia il sindaco della cittadina, Giampaolo Romanazzi, che sui suoi canali social ha postato una foto della serata: "Cosa puoi dire di una festa con oltre 2000 persone sotto un palco per festeggiare un orgoglio di questo paese? Che vedere Valenzano così, bella, fiera e accogliente, è una di quelle cose che più ti motiva a dare il 101% per questa comunità. Lo merita. Ringrazio Mattia per aver omaggiato con un'esibizione impeccabile il paese che lo ha tifato, l'Asscap Valenzano per l'organizzazione della serata e Antonio Decaro per il caloroso saluto alla nostra comunità".