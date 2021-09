Conquista un banco nella scuola di Maria De Filippi: c'è un ballerino valenzanese nella nuova edizione di 'Amici' in onda su Canale 5

Ha superato la sfida con i sui rivali e ce l'ha fatta, ha convinto Raimondo Todaro, ballerino professionista, quest'anno professore della categoria balli latino-americani nella trasmissione in onda su Canale 5 condotta da Maria De Filippi: è Mattia Zenzola, giovanissimo ballerino che da Valenzano è partito a Roma per realizzare il suo sogno e conquistare un banco nella scuola di 'Amici'.

Mattia ha 17 anni, ed è un giovane studente del liceo scientifico del Di Cagno Abbrescia a Bari, da sempre calca le piste da ballo a suon di ritmo latino ma la sua specialità è la zumba, passione ereditata da sua mamma che lo ha guidato sin da bambino. Oggi infatti Mattia è diventato Zumba presenter.

Da sabato 25 settembre Mattia quindi è entrato ufficialmente a far parte dell'edizione 2021 di 'Amici' la scuola di Maria De Filippi.

Per lui e per tutti i ragazzi un grande in bocca al lupo!