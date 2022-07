Grande successo per una giovane atleta valenzanese: medaglia d'oro nel judo al Festival olimpico della gioventù europea

E' oro per una giovane atleta di Valenzano che vince agli EYOF di Banska Bistrica con una splendida medaglia nel judo. Si chiama Ilaria Finestrone e ha esordito con un grandissimo risultato nella prima giornata di gare per il judo dei 48 kg al Festival Olimpico della Gioventù Europea tenutasi nella città slovacca.

Come si legge sulla testata della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Ilaria Finestrone ha superato nell’ordine la georgiana Julieta Rodonaia, la turca Pinar Boga ed in finale l’azera Konul Aliyeva. “Sono super contenta del risultato ottenuto dopo tanto impegno.- dice Ilaria- Ringrazio i miei genitori e la nazionale italiana per avermi dato questa opportunità. Spero di continuare il mio percorso al meglio”.

Ilaria atleta diciassettenne si è sempre allenata nel suo paese: "Cresciuta con noi sin dalla tenera età, è un'atleta di Valenzano ed è qui che l'abbiamo accompagnata nella sua formazione" afferma il Judo Team Iacovazzi. "Siamo onorati! I nostri complimenti a Ilaria, la sua famiglia e soprattutto ai suoi compagni".

Sui social tanti messaggi di auguri e di grande soddisfazione per il giovane talento, anche il sindaco di Valenzano, Giampaolo Romanazzi, rivolge un pensiero a tutta la comunità con un elogio su Facebook: "Una ragazza valenzanese porta in alto la bandiera italiana al Festival olimpico della gioventù europea. Complimenti a Ilaria Finestrone e all'Asd Judo Team Iacovazzi per il talento e la capacità di coltivarlo".

©Foto Facebook Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali