Taekwondo: giovani atleti baresi conquistano cinque medaglie al torneo 'Kim e Liù'

Grandi risultati per la Puglia in occasione del torneo nazionale Kim e Liù di Taekwondo, svoltosi al Foro Italico di Roma: i giovanissimi atleti del Team Bek Doo San Taekwondo di Bari, guidati dal Maestro Luigi Clemente, tornano a casa con ben cinque medaglie. Francesco Cucumazzo dopo aver vinto cinque incontri ha conquistato la medaglia d’oro, confermandosi per la seconda volta campione italiano. Un atleta paraolimpico che giganteggia nei tornei nazionali e internazionali nella categoria normo. Conquistati anche due splendidi argenti grazie alla tenacia di Leonardo Fiore, quattro incontri, e Giovanna Decorato, tre incontri.

Completano il medagliere dei giovani baresi due bronzi dei piccoli Francesco Lanave e Ivan Mangialardi, quattro incontri affrontando la gara con grande coraggio e determinazione. Hanno sfiorato il podio avvicinandosi alle semifinali gli atleti Alessandro Fracchiolla, Alessandro Troccoli, Lorenzo Troccoli Lorenzo, Vincenzo Rossiello, Oscar Conticchio, Ivan Conticchio, Michela Decorato Michela e Nicolò Cucumazzo.

Un gruppo di giovanissimi atleti, quelle del Team Bek Doo San Taekwondo di Bari, in costante crescita che partecipa, con entusiasmo e spirito di gruppo, a torni regionali, nazionali e internazionali. La costante preparazione atletica imposta dal Maestro Clemente ha portato i suoi allievi a trionfare al Top Tirana Open in Albania con ben 3 trofei squadre. Nell’ultimo anno sono state tante le medaglie conquistate compresi, lo scorso marzo, 2 trofei in ambito regionale.

Dello stesso Team i tre atleti baresi presenti nella squadra regionale della Puglia che hanno gareggiato alla Dream Cup (Coppa Italia), Nicola Cellamare, Fernando Pero e Vito Antonacci. Antonacci talento del Taekwondo, già campione italiano e vincitore di tornei internazionale in Albania e in Belgio, ha vinto la sua ennesima medaglia dell’oro.